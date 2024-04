Usuários de transporte público estão à espera de um aplicativo mais eficaz

Os problemas com o transporte público são velhos conhecidos dos usuários do sistema do Distrito Federal. Nos pontos de ônibus, passageiros reclamam da falta de pontualidade das linhas. Um dia, a condução passa em um certo horário; no outro, passa em horário diferente. Essas oscilações trazem transtornos para a rotina do brasiliense, que, além de gastar o tempo percorrendo grandes distâncias até o destino, ainda tem que enfrentar longas esperas nos pontos.

Uma das soluções para o problema seria uma forma de informar com precisão os horários das linhas aos usuários, para que não passem muito tempo nas paradas. Jhonny Sobreira Farias, 21 anos, é morador do Guará e todos os dias precisa ir à 712 Norte para o cursinho onde estuda. Ele usa o aplicativo Moovit para consultar linhas e horários no dia a dia, mas alega que o aplicativo não mostra em tempo real a localização dos ônibus. "Mostra apenas uma previsão de horário. Às vezes, fala que chega em 15 minutos, e demora 30 ou 40 minutos", reclama o estudante.

Jhonny conta que pega condução todos os dias às 8h40 da manhã para chegar ao cursinho. "O ônibus vem muito cheio e passa apenas a cada 40 minutos, e nem sempre é no mesmo horário. Na verdade, quase nunca", desabafa.







Thamyres Alves de Resende, 21, avalia o transporte público do DF como "precário". Ela frequentemente precisa esperar muito para pegar a condução, o que causa atraso para compromissos, como os da faculdade. Para ela, os aplicativos que auxiliam nos horários e trajetos dos ônibus deixam a desejar, já que muitas vezes eles mostram horários que não condizem com a realidade. Um aplicativo que mostrasse a localização em tempo real dos veículos ajudaria bastante, já que Thamyres chega a esperar até 40 minutos para conseguir pegar à condução. "Isso atrapalha bastante, porque tenho a rotina corrida, saindo de um compromisso e correndo para outro", conta a moradora de Taguatinga Sul.

Sara Sousa, 19, mora no Novo Gama, no Entorno. Fora a "precária situação" do deslocamento da cidade onde mora até a faculdade, na Asa Sul, a estudante diz que também enfrenta dificuldades para circular dentro do DF. "Para a Rodoviária do Plano Piloto tem bastante, agora para W3 Sul e Norte já é mais demorado", observa ela, que não usa aplicativos para consultar os horários das linhas, mas acredita que ajudaria bastante no dia a dia.

Semob

A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou ao Correio que apenas o site do DF no Ponto é de responsabilidade da pasta, não havendo um aplicativo oficial para a consulta sobre as linhas de ônibus atualmente. Na plataforma, o passageiro pode verificar as linhas, horários e a localização dos ônibus. Atrasos podem ocorrer durante o percurso da linha devido a variações do trânsito, de acordo com a secretaria.

A pasta ainda esclarece que o aplicativo Moovit é autorizado a atuar com informações do transporte público coletivo do DF, mas que se trata de uma iniciativa do setor privado e eventuais falhas no aplicativo devem ser reportadas à empresa responsável.

A Semob acrescenta que monitora constantemente o sistema do transporte público coletivo do DF, fazendo a fiscalização sobre o cumprimento de viagens e rotas das operadoras. Caso os passageiros identifiquem irregularidades na operação como descumprimento de viagens ou horários, eles podem se manifestar por meio do telefone 162 ou no site Participa-DF. É importante indicar data, local e o número do veículo. A Semob é acionada para apuração e para a tomada de medidas cabíveis.

A secretaria ainda informa que todos os veículos do sistema de transporte público coletivo do DF possuem equipamento para transmissão de dados por GPS. A Semob ainda destaca que a empresa BsBus (São José) está em processo de renovação total de sua frota, com a implantação também de um sistema GPS mais moderno. A instalação dos equipamentos ocorre gradativamente, à medida em que os veículos vão sendo inseridos no sistema e iniciam a operação.

Moovit

O Correio entrou em contato com o Moovit a fim de obter explicações a respeito de falhas no aplicativo na transmissão de horários das linhas de ônibus do DF. Em nota, a empresa explica que o aplicativo exibe dois tipos de horários para os usuários: os horários agendados, que são baseados nos cronogramas oficiais e aparecem na cor preta, e os horários dinâmicos, que tem como base o sinal de GPS dos ônibus, com informações em tempo real.

De acordo com o Moovit, os horários dinâmicos são mais fidedignos que os agendados, que podem ser influenciados por congestionamentos, obras, mudanças de clima e questões operacionais. A empresa afirma que tem parceria de anos com a Semob para trazer os dados oficiais, além do trabalho conjunto com as empresas de transporte e também da comunidade Mooviter, composta por voluntários que levantam e validam informações sobre transporte público.

"Gostaríamos muito de ter acesso ao sinal de GPS de todos os operadores no Distrito Federal e levar a melhor experiência para todos os passageiros, mas nem sempre isso é possível", conclui, em nota.