Saidão: 29 presos não retornaram e 8 se envolveram em ocorrências policiais

Dos 1.813 presos liberados para a segunda temporária de 2024, 29 não retornaram às unidades prisionais nessa segunda-feira (1º/4). A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) informou que, no período do saidão, oito reeducandos se envolveram em ocorrências policiais.

O saidão é um benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) aos detentos custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Os 1.813 presos foram liberados na quinta-feira (28/3) e precisariam se apresentar na segunda-feira.

Os 29 reeducandos que não retornaram são considerados foragidos e podem perder o direito ao regime semiaberto, informou a Seape-DF. A pasta não deu detalhes sobre os oito que se envolveram em ocorrências policiais. O Correio apurou que um deles é um rapaz detido por manter a namorada como refém, no Conjunto C, da QNL 26, em Taguatinga.

No dia do ocorrido, os militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para tentar a negociação. O suspeito foi detido e a mulher liberada.