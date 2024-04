Lar dos velhinhos Maria Madalena realiza feijoada beneficente

Neste domingo (7/4) o Lar dos Velhinhos Maria Madalena irá realizar uma feijoada beneficente na sede da instituição, localizada na SMPW Trecho 3 Área Especial 01/02, Núcleo Bandeirante. A ação tem a intenção de arrecadar fundos para a construção de um espaço de múltiplas atividades, que ampliará os serviços oferecidos pela comunidade. A expectativa é reunir mais de 500 pessoas, a partir das 12h. A entrada custa R$ 30 e dá direito a feijoada à vontade, além de música ao vivo.

Novo espaço

O projeto do novo espaço de múltiplas atividades contará com dois salões e terá capacidade para 200 pessoas, além de uma cozinha industrial. O local servirá para a promoção de atividades para idosos, crianças, familiares, colaboradores e para a distribuição de sopas às pessoas em situação de rua que ocorre aos sábados.

História

Fundado em 1980, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena é a maior Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Distrito Federal. Atualmente o lar acolhe 92 idosos. Lilian Carvalho, captadora de recursos da instituição, conta que campanhas como essa são realizadas com frequência “Sempre realizamos campanhas para arrecadar recursos para a instituição. Recebemos doações ao longo desse mês de março e contamos com uma equipe de 30 voluntários para ajudar na preparação da feijoada.”



Como ajudar?

Doações podem ser feitas através da chave pix: 00.065.060/0001-92 (CNPJ) - Instituto Integridade. Mais informações através (61) 3552-0504 (61) 98539-5962 e do instagram @lardosvelhinhosmariamadalena



Serviço

Feijoada Beneficente no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, domingo, 7 de abril de 2024, a partir das 12h, no SMPW Trecho 3 Área Especial 01/02, Núcleo Bandeirante. Ingressos custam R$ 30, disponíveis na bilheteria digital ou presencial.

* Estagiária sob supervisão de Samuel Calado

