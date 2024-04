Zoológico inaugura novos recintos para micos, cervídeos e ariranhas

O Zoológico de Brasília celebrou, nesta quinta-feira (4/4), a inauguração do novo micário, que irá proporcionar um lar seguro e adequado para vários animais. Os visitantes agora podem ver micos-leões-dourados, micos-leões-de-cara-dourada, macacos-da-noite e sauins de coleira em um ambiente adaptado às suas necessidades. Além disso, outras áreas foram renovadas com o objetivo de proporcionar um melhor ambiente aos animais.

"A inauguração do novo micário é um marco para o Zoológico de Brasília", ressaltou Wallison Couto, diretor-presidente do Zoológico. O recinto dos cervídeos agora inclui um tanque especialmente projetado para abrigar o cervo-do-pantanal. Também foi modernizado o habitat das ariranhas.

Outra mudança ocorreu nas placas de identificação, agora coloridas e com braile, acompanhadas de QR codes que fornecem descrições auditivas dos animais.











As iniciativas foram implementadas com o objetivo de tornar o zoológico mais inclusivo e acessível para pessoas com deficiência visual.

