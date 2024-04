Veja sete famosos do signo de Áries

Os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Astrologia - Diversão e arte) EdiCase EdiCase

Áries é o primeiro signo do zodíaco. Seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo planeta Marte e rege a Casa 1 do Mapa Astral. Por ser o primeiro do zodíaco, representa o início. Corajosos, espontâneos, competitivos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada.

"A busca primordial desse signo é por ser. Descobrir quem é, desbravar todo o infinito à sua frente para que possa encontrar a si. Representa o nascimento e o renascimento, o primeiro olhar para a vida, o olhar para si, a individualidade que cada ser tem", comenta a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira 7 famosos do signo de Áries!

1. Jorge Ben Jor

Jorge Ben Jor é um ícone da música brasileira (Imagem: 360b | Shutterstock)

Nascimento: 22 de março de 1939

22 de março de 1939 Profissão: violonista, pandeirista, guitarrista, percussionista, cantor e compositor

Jorge Ben Jor é um ícone da música brasileira, famoso por sua voz única e seu estilo musical inconfundível, tendo recebido um Grammy Latino em 2005.

2. Elton John