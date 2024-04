Ciclista morre atropelado na BR 040, sentido Valparaíso-GO

Um ciclista, não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira (5/4) após ser atropelado por uma Toyota/HILUX SW4. O acidente aconteceu por volta das 8h, na BR 040, no sentido Valparaíso de Goiás, próximo ao condomínio Total Ville, em Santa Maria -DF. O carro era conduzido por um homem de 34 anos, que também não teve a identidade divulgada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta de 8h. No local, a equipe de socorro constatou que o ciclista não tinha sinais vitais e apresentava traumatismo cranioencefálico grave. Após avaliação do CBMDF e do médico do SAMU, o óbito foi declarado no local.

A cena do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.