Ibaneis nomeia 240 médicos; veja a lista dos convocados

O governador Ibaneis Rocha assinou no início da tarde desta sexta-feira (5/4), às 12h30, a nomeação de 240 médicos para atuarem nas unidades de saúde do Distrito Federal. A lista dos selecionados está publicada na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. Somente esta semana, foram chamados 461 profissionais de saúde de diferentes especialidades.

O chamamento dos 240 profissionais foi possível porque a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei do Executivo nesta terça (2/4).



O anúncio da nomeação foi feito no evento de entrega dos 70 apartamentos no Residencial Horizonte, no Sol Nascente. O governador falou, ainda, sobre o declínio no número de casos de dengue na capital. “A informação da secretária de saúde (Lucilene Florêncio) é de que os casos estão começando a diminuir e a gente espera ter, até o final de abril, uma melhoria muito grande nos nossos hospitais”, declarou.

Sobre o início do funcionamento das 11 novas tendas, Ibaneis informou que uma parte já está em funcionamento e o esperado é que as outras comecem a funcionar na semana que vem.

Veja aqui a lista dos médicos convocados hoje (5/4)