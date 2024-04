Na última quarta-feira (3/4), uma mulher derramou um balde de água quente propositalmente sobre a cabeça da sobrinha de 14 anos. Após ter queimado a adolescente, a tia ainda a agrediu com tapas e a ameaçou com uma faca. O caso aconteceu em Samambaia e o crime foi inteiramente gravado com um celular, que foi posicionado estrategicamente pela própria mulher, antes da sessão de tortura ser iniciada. Ela cometeu a violência por acreditar que a vítima estava se envolvendo com seu marido.

No vídeo que registrou toda a agressão, é possível ver o momento em que a menina está sentada no chão, fazendo as unhas, e, de repente, é surpreendida pela tia que derrama um balde de água quente por cima de sua cabeça. Chorando, a menina pede imediatamente para a mulher parar, mas passa a ser agredida com tapas. Nesse momento da gravação, o celular cai e somente o áudio da situação passa a ser registrado.

A mulher continuou o ataque desferindo xingamentos e dizendo que a menina não sairia de dentro da casa. Enquanto, a adolescente implorava para que a mulher a deixasse, mas ela debochava dos pedidos e continuava os ataques. “Nunca mais homem nenhum vai te querer. Eu vou deixar um sinal na cara dela”, gritava a agressora.

Foi possível ouvir, ainda, os gritos dos filhos da mulher, que presenciaram toda a cena. Apesar de implorarem para que a mãe parasse de bater na prima, ela respondia que não a deixaria fugir, pois seria denunciada. Em dado momento do vídeo, é possível ver quando a mulher pega uma faca e ameaça a menina. Nesse momento, os gritos são estridentes e tanto a vítima quanto os filhos ficam desesperados.

No final da gravação, a mulher questiona a adolescente se ela irá na delegacia e a vítima, sentada na cama, responde prontamente que permanecerá dentro da casa e não irá a lugar algum.

De acordo com o Conselho Tutelar da Cidade Ocidental, que recebeu a denúncia anônima, anteriormente a menina morou com a tia por um ano, mas em janeiro se mudou para a casa da prima, em Cidade Ocidental. Após dois meses vivendo no entorno do DF, voltou a residir na casa da agressora, cerca de duas semanas atrás.

Após as agressões, a mulher levou a vítima para a casa da prima com quem ela morava na Cidade Ocidental. Com medo, a adolescente contou que havia se queimado acidentalmente na panela. No Hospital Municipal da Cidade Ocidental, ela continuou relatando a mesma história. Contudo, Rafaela Mendes, conselheira tutelar que recebeu o vídeo e a denúncia anônima, acionou a Polícia Militar do município e, no hospital, relatou à equipe médica o que realmente havia acontecido.

A adolescente confirmou que foi agredida pela tia somente após uma longa conversa com a conselheira tutelar, que assegurou que ela receberia todos os cuidados que precisasse. “Atuo como conselheira há 12 anos e jamais tinha presenciado uma situação assim. Foi chocante, ela chorou e eu chorei junto”, disse a conselheira, em entrevista ao Correio.

A menina foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde permanece internada. De acordo com o Conselho Tutelar, que está acompanhando a adolescente de perto, o quadro de saúde é estável, mas ainda não há previsão de alta.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Cidade Ocidental. Policiais da PCDF (32ª DP – Samambaia) tomaram conhecimento do caso, por meio do conselho tutelar, e foram ao local dos acontecimentos. Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial. A autoria já foi esclarecida. A delegacia realiza diligências com a finalidade de localizar os envolvidos.



O Correio optou por não divulgar o vídeo devido às fortes cenas de violência.