Eixão do Lazer sedia Tenda Literária neste fim de semana

O Sindicato dos Escritores do DF (Sindescritores) leva autores ao encontro de leitores neste domingo (7/4), com o retorno da Tenda Literária no Eixão do Lazer. O evento contará com escritores, poetas e contadores de histórias, das 8h às 12h, no Eixão Norte, na área verde, altura da 208 Norte.

"A ideia é oferecer aos nossos colegas escritores o contato presencial com os leitores e vice-versa", explica o presidente interino do Sindescritores, Marcos Linhares.

Estarão presentes os escritores indígenas Kamuu Dan (etnia Wapichana) e Jairo Mozart (etnia Potiguara) para contar histórias e entoar cantos indígenas. Além deles, os poetas Antonio Costa Neto, Hosana Santos e Ildefonso de Sambaíba declamarão textos de suas obras e alguns ainda inéditos. Também estarão presentes a escritora de livros de terror, Bruna Presmic, e os escritores de livros infantis, Onã Silva (também cordelista) e Marcos Linhares (também biógrafo), entre outros.

A Tenda Literária faz parte da comemoração dos 45 anos de fundação da associação. A celebração irá ocorrer até novembro de 2024. A próxima Tenda já está marcada para o domingo seguinte, 14 de abril, no mesmo horário e local. Mais informações podem ser encontradas na página do Instagram do Sindescritores.

