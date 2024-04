Quarta-feira (10/4) será de calor e umidade no Distrito Federal

A quarta-feira (10/4) deve ser de calor e umidade no Distrito Federal. O dia amanheceu com 19,7ºC e os termômetros devem chegar na casa dos 31ºC, no período da tarde.

“O dia será de bastante nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuvas localizadas”, afirma Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que antecipa que a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. A umidade relativa do ar vai varias de 95% a 45%.

O meteorologista Olivio Bahia, por sua vez, diz que o tempo não deve mudar muito até o fim da semana. "Deve ficar como está: calor abafado, sol entre nuvens e pancadas de chuvas, que podem ser pontualmente intensas", antecipa.

De acordo com Olivio, até o fim da semana as máximas devem variar entre 28ºC e 30ºC.