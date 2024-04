Deputado Pepa recebe alta após passar mal e ser internado na UTI

O deputado distrital Pepa (PP) recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (16/4), após ter um mal-estar enquanto cumpria agenda externa em Planaltina, na manhã de segunda-feira (15/4).

O caso foi mostrado, ontem, pela jornalista Ana Maria Campos, da coluna Eixo Capital, do Correio. O parlamentar chegou a ser levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) e transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com a assessoria do parlamentar, a alta ocorreu após a realização de exames. Pepa ficará em casa de repouso, seguindo orientações médicas. Com isso, não deve comparecer às sessões da Câmara Legislativa (CLDF) desta semana.