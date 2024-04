Um servidor do alto escalão da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (Surec) é investigado por cancelar, indevidamente, duas Certidões de Dívida Ativa (CDA) em um valor estimado de R$ 13 milhões. O CDA é um título emitido pelo governo que comprova a dívida do contribuinte.

O caso é investigado por meio da operação Publicanos, que contou com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária (Pdot).



Na manhã desta quarta-feira (17/4), os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão na casa do investigado, na sede da Surec e em outro setor da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

Segundo as investigações, o servidor agiu após a solicitação de uma empresa. Valendo-se do cargo que ocupa, o suspeito cancelou as certidões de dívidas sem embasamento fático e justificou a decisão em questão que já havia sido devidamente apreciada e rejeitada pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (Tarf).

Os levantamentos realizados apontam que a decisão que cancelou as certidões foi tomada de maneira célere e diversa do que vinha sendo determinado para situações idênticas alegadas por outros contribuintes que tiveram pedidos similares negados.

As CDAs é um documento formalizado e emitido que contém as informações necessárias para o contribuinte. De acordo com a PCDF, o ato do servidor causa prejuízo ao erário, pois além de atrasar o recebimento dos tributos pelos cofres públicos, traz vantagem indevida para o contribuinte em relação aos demais que tiveram desfechos diferentes em situações idênticas e, ainda, impede a apuração criminal, vez que o cancelamento afasta a materialidade de eventual

crime tributário.

As buscas têm como objetivo arrecadar mais elementos de prova, hábeis a reforçar os indícios já presentes e direcionar a continuidade das investigações, além de observar o possível envolvimento de outras pessoas e outras práticas similares praticadas pelo servidor.

Foi determinada a suspensão de exercício da função pública do servidor público envolvido, bem como a proibição do acesso nas dependências da Surec. O suspeito pode responder por corrupção passiva, corrupção ativa e crime funcional contra a ordem tributária e, caso condenado, as penas podem chegar a 20 anos de prisão.