Tempo segue firme e estável no fim de semana do aniversário de Brasília

O tempo vai corroborar com a celebração do aniversário de 64 anos de Brasília durante todo o fim de semana. Sem previsão de chuva para o Distrito Federal, os brasilienses e turistas poderão curtir a extensa programação com tranquilidade tanto no sábado (20/4) quanto no domingo (21). A tendência é de nebulosidade variando ao longo do dia e com amplitude térmica.

Neste sábado, as temperaturas podem chegar a máxima de 32°C, e a mínima registrada foi de 18°C nas primeiras horas do dia. Em relação a umidade relativa do ar, é esperado que ela alcance o auge de 95%, com queda ao longo do dia, podendo chegar a 35%.



A Maratona Brasília 2024, com apoio do Correio, compõem calendário oficial de festividades do aniversário da capital federal. Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), afirma que no horário das corridas o tempo estará agradável. "A umidade vai ficar em torno de 90% e as temperaturas vão ficar em torno dos seus 18 e 19 graus pela parte da manhã", afirma a meteorologista. A especialista orienta os corredores a se hidratarem bastante e também se protegerem com filtro solar.