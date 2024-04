Maratona Brasília: corrida kids inicia a festa de aniversário da capital 

A comemoração do aniversário de 64 anos de Brasília teve início, na manhã deste sábado (20/4), com aqueles que são o futuro da capital federal: as crianças. A corrida kids da Maratona Brasília recebeu meninos e meninas com entre 3 e 11 anos, que correram baterias de 50 a 200 metros.

O tempo ainda estava nublado quando as crianças, muitas acompanhadas pelos pais e irmãos, chegaram para receber os kits de atleta. À medida que o sol foi aparecendo, o entusiasmo tomou conta da meninada, que parecia prestes a entrar em uma grande gincana. O instituto ASCAPI – Atletismo Paranoá/Itapoã-DF trouxe 50 crianças para correr e se divertir.

Aquecendo com pulinhos e batendo os braços para cima, os participantes mirins se prepararam para correr as diferentes baterias.

Tímido e sorridente, o pequeno Davi Castro Ribeiro participou de sua terceira corrida. “Tenho 6 anos e gosto de correr todos os dias”, disse com a mãozinha na boca. A mãe, Graciela Castro, 34, se emociona com o desenvolvimento que o esporte proporcionou ao filho.

“Ele é muito tímido, na escola não brincava com os colegas, e depois que começou no atletismo se desenvolveu muito, ganhou confiança e melhorou o desempenho escolar. O projeto incentiva”, destacou a autônoma.









Davi correu na primeira bateria de 50 metros, que foi seguida das categorias de 100 e 200m. Cada pista foi dividida entre meninos e meninas.

Anny Pietra Alves Rodrigues, 10 anos, chegou cedo com a amiga e xará Anny Ester Viana do Nascimento, de 11 anos. Foi só colocar a camiseta da corrida que as duas já começaram a sorrir de orelha a orelha.

“Gosto de correr porque minha amiga me chamou para o atletismo e eu nunca mais saí”, contou Anny Pietra, que também gosta de jogar futebol.

Perguntada sobre a expectativa para a corrida, Anny Ester disse que estava “só um pouquinho ansiosa”. “Mas na hora que der a largada vou estar com 1000% de ansiedade”, riu.

Para a corrida kids, não houve pódio, e todas as crianças ganharam medalha de participação.