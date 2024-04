Rockeiros contam como o gênero está gravado no DNA de Brasília

Carioca radicada em Brasília, Daniela Firme ocupa importante espaço na música da capital federal. Fã de carteirinha do rock nacional, a cantora, que antes era figurinha carimbada na plateia dos principais shows do estilo musical, agora é a estrela dos palcos brasilienses. À frente da Rock Beats há quase duas décadas, Daniela se divide entre os papéis de líder do grupo, empresária e compositora.

“Sempre gostei de música e de inventar moda, mas eu realmente caí na real que ia seguir esse caminho quando fui convidada para tocar em uma banda”, lembra. A carioca, que se considera brasiliense, integrou o grupo como baixista e, eventualmente, acabou assumindo os vocais da banda.

Aproveitando o espaço de destaque, Daniela começou a transformar suas composições, guardadas a sete chaves, em músicas de trabalho. “Quando eu vi, já estava apaixonada e querendo fazer daquilo a minha realidade”, relata. Movida por essa paixão, em 2005, fundou a Rock Beats, grupo voltado para releituras que rapidamente se tornou conhecido a nível local. “Estar à frente de uma banda que é apontada como nova geração do rock de Brasília e do rock nacional é um grande orgulho para mim.”

Daniela define o grupo como uma banda que “gosta de brincar com os limites do que é e não é rock”. “Tocamos música pop mundial, dessas divas atuais, com a cara do rock ‘n roll, e também clássicos da música popular brasileira com a nossa cara. Fazemos um show elétrico para todo mundo pular e se descabelar, assim como shows acústicos supercomportados e elegantes.”

Foi por meio dessa mescla de ritmos que o grupo conseguiu atingir diferentes públicos. “Acabamos convertendo, sem querer querendo, as pessoas para o rock, mostrando um outro lado do ritmo. Um feedback que a gente sempre recebe é: ‘Eu não sou roqueira, eu não sou roqueiro, mas eu amo o show de vocês’”, pontua Daniela, que também é dona daMusimix, produtora musical que cuida e agencia a carreira da banda.

O céu é o limite

Após se estabelecer como um dos maiores nomes da cena musical de Brasília, a Rock Beats teve projeção nacional em meio à pandemia e, por meio das lives, conquistou novos públicos. Agora, a cada fim de semana, o grupo tem como missão viajar pelo Brasil levando o rock brasiliense.

“Nós temos a dimensão do peso do rock de Brasília, do tanto que nossa música é conhecida e respeitada Brasil afora. É uma responsabilidade muito grande carregar esse legado, mas isso também nos dá uma vontade ainda maior de mostrar que o rock de Brasília continua vivo”, defende a cantora. “Temos excelentes artistas aqui, muita coisa boa sendo feita e, pela primeira vez, temos iniciativas do governo para gerar essa identificação do rock brasiliense com a comunidade de Brasília, como o Dia do Rock Brasiliense e o tombamento do rock como patrimônio imaterial de Brasília”, lista.