Maratona Brasília tem presença de autoridades da capital

Lucia Leal, secretária adjunta de comunicação, o presidente do Correio, Guilherme Machado, e o secretário de Comunicação do DF, Welington Moraes - (crédito: Mariana Campos)

Tradicional no aniversário da capital, a Maratona Brasília, que ocorreu na manhã deste domingo (21/4), foi prestigiada por autoridades e figuras do poder público. O evento, que integra o calendário oficial das festividades desta data, contou com mais de 5 mil competidores, além de shows e programação para toda a família.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, comentou a importância do evento para incentivar a prática esportiva e ressaltou que o mesmo também é uma forma de celebrar o aniversário do jornal. “Quando eu vi aquele mar de camisas verdes correndo ali pelo eixo monumental, é uma emoção muito grande”, comemora Machado.

Também esteve na ocasião o secretário de Comunicação do DF, Welington Moraes, e o secretário de Esportes substituto, Mateus Bahia. Moraes, que também é corredor, comentou sobre a retomada do evento após a pandemia da covid-19, sendo esse o segundo ano consecutivo de retorno da Maratona, e a tradicionalidade do evento. Para o secretário, “Brasília tem na nossa espiritualidade o magnetismo da corrida. E essa maratona de Brasília é uma competição que realmente preenche todos aqueles requisitos de quem gosta de correr em nossa cidade como esse de céu claro, aberto.



Já Bahia destacou a grandiosidade do evento e elogiou a Maratona. “É fenomenal essa corrida [...] É uma festa maravilhosa, Brasília recebe isso de coração [...] Estamos todos unidos para que isso sempre aconteça com a melhor exposição para o Brasil”, afirma o secretário. Ele também destacou o papel do Correio Braziliense na organização do evento. “Porque realmente é uma grande maratona, organizadíssima. É do Correio Braziliense, o que o Correio faz é sempre bem feito”.

O presidente do Correio, Guilherme Machado, e o secretário de Esportes substituto, Mateus Bahia (foto: Mariana Campos)

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Roberval Belinati, a maratona ajuda a fomentar a saúde e o esporte para os brasilienses. Ele também enalteceu o empenho dos envolvidos na organização do evento. Então, a Maratona, patrocinada agora pelo Correio Braziliense, é uma demonstração de que muitas pessoas estão se exercitando graças a esse incentivo e apoio da empresa. Parabéns a todos que estão empenhados nesse trabalho para conscientizar as pessoas de que o esporte é necessário para a vida”, ressalta Belinati.

Em sua fala esperançosa, o chefe da casa militar do DF, Emerson Eduardo, ressaltou o turismo em ações esportivas. “Maratona em todo lugar do mundo sempre fomenta o turismo. Eu espero que essa maratona volte a ser o que já foi. É uma sementinha que está sendo replantada”, disse.

O presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, comentou a parceria da empresa com o Correio e o GDF. Para ele esse tipo de parceria é relevante para o desenvolvimento da cidade. “É muito importante para todos nós estarmos juntos, incentivando a população, incentivando os atletas para que possam melhorar a sua saúde e a qualidade de vida. E ainda mais no aniversário da cidade, é muito gratificante para todos”.