Núcleo de Testagem e Aconselhamento reabre na Rodoviária do Plano Piloto

O Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), que oferece vacinação e testes para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), voltou a funcionar, nesta segunda-feira (22), no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto. Durante o período de reformas, o atendimento temporário ocorria no Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin), na W3 Sul. Agora, haverá dois centros de testagem e aconselhamento — a unidade do Cedin irá funcionar apenas como NTA; já a unidade da rodoviária, além de oferecer testagem e aconselhamento, agora contará com vacinação.

As melhorias nas instalações incluem um novo espaço de vacinação, consultórios médicos de aconselhamento e testagem, recepção ampla e sala de espera. Também foi feito isolamento acústico entre consultórios para garantir a privacidade dos usuários e renovações na pintura e armazenamentos do local.

Em 2023, o NTA realizou mais de 50 mil atendimentos. Os exames oferecidos vão de testes de covid-19 a detecção de HIV, sífilis e hepatite B e C, autoteste de HIV e entrega de kit de coleta para detecção de clamídia e gonorreia.

A assistência será oferecida de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h e irá atender pessoas a partir dos 13 anos de idade contanto que apresentem um documento de identificação oficial.



*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)