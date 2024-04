Vídeo mostra resgate de criança com a cabeça presa em grade

Bombeiros em Luziânia resgatam criança com cabeça presa em grade - (crédito: Divulgação/CBM-GO)

Os bombeiros foram mobilizados para resgatar uma criança de 1 ano e 6 meses, que ficou com cabeça presa na grade de casa, nesta terça-feira (23/4), no bairro Alto das Caraíbas, em Luziânia. Utilizando técnicas de salvamento, a equipe conseguiu expandir e liberar a cabeça da criança que, apesar do susto, não sofreu ferimentos.

De acordo com o relato da mãe, a pequena tentou passar pela grade para sair e acabou ficando presa. Como ela não conseguiu retirá-la, acionou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Confira o vídeo: