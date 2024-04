Lu Alckmin lança seu primeiro livro infantil pela Editora Senac-DF

Neste Dia Mundial do Livro (23/4), Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, lançou seu primeiro livro infantil pela Editora Senac-DF. ABC dos Coelhinhos apresenta mensagens positivas, como a importância da leitura e do brincar, a partir de cada letra do alfabeto, por meio da doçura e da sabedoria da família de coelhos. A tarde de autógrafos ocorreu na Biblioteca Nacional e contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva.

A inspiração para escrever e ilustrar a obra se deu pelos ensinamentos compartilhados, ainda na infância, pela mãe, responsável por lhe apresentar o universo dos livros. "Com meus irmãos, pude conhecer o mundo através desse hobby. A leitura é transformadora", disse. Durante o lançamento, a fila para receber autógrafos cresceu rapidamente. Além de amigos de Lu, o público também incluiu crianças, recebidas com carinho por ela.

No capítulo do livro referente à letra L, a mensagem é clara: "Leitura. Um jeito de viajar sem sair de casa". Para Lu, existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viajar, mas, por meio da leitura, conhecem mais do mundo do que muitas outras. "Não se trata de uma obra comercial, sabe? A minha alma está neste livro", destacou ao Correio.

A escritora, que já lançou o livro em São Paulo, ressaltou que a paixão pelos livros foi transferida aos filhos e, depois, aos netos. "Todos os presentes que dou aos meus netos são livros. Mostrei uma das páginas a um deles, na qual o coelho está com as mãos juntas em direção ao céu, e perguntei a ele do que se tratava. Prontamente, me respondeu que o coelhinho estava conversando com Deus", compartilhou. Na página em questão, representada pela letra F e pela palavra "fé", está escrito "Não importa a religião, sempre há motivos para agradecer".

O primeiro livro publicado pela segunda-dama, em 2017, foi Em Amor que transforma. Nele, Lu compartilha a superação da maior dor do mundo para uma mãe, perder um filho — Thomas Alckmin morreu em um acidente de helicóptero em 2015.











Ganhos sociais



Ao Correio, o presidente do Sistema Fecomércio-DF e do Conselho Regional do Senac-DF, José Aparecido Freire, explicou que despertar a curiosidade nas crianças por meio dos desenhos é um dos objetivos de ABC dos Coelhinhos. "Estou no mercado de livros há 38 anos e entendo bem o que desperta interesse nesse público. Tivemos muito cuidado com essa publicação, nos atentando, por exemplo, à qualidade do papel".

Questionado sobre qual parte do livro mais gostou, ele brincou: "do A ao Z", referindo-se à representação do alfabeto presente na obra. Freire ainda destacou que o objetivo da publicação não está nos ganhos financeiros, mas, sim, nos aspectos sociais. "Queremos inspirar as crianças a trabalharem em equipe, enfrentarem desafios com coragem e utilizarem a tecnologia de maneira consciente”, afirmou.

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, celebrou que a obra foi lançada no "templo do livro" e ressaltou o caráter educacional da editora. “A obra confirma a vocação do Senac-DF para publicar livros voltados à educação. Temos títulos para pessoas desde a primeira infância até pessoas de mais idade”, enfatizou.

ABS DOS COELHINHOS



Autora: Lu Alckmin

Páginas: 64 páginas

Preço: R$ 79,00

Onde comprar: no site do Senac-DF e na Amazon, entre outros