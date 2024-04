Quarta-feira (24/4) será de sol e calor, com chance de chuvas isoladas

Brasília terá céu com poucas nuvens, calor e tempo seco nesta quarta-feira (24/4). Com uma massa de ar quente e seca sobre a região, espera-se que as temperaturas se mantenham altas e que a umidade abaixe nos próximos dias. Podem, porém, ocorrer chuvas isoladas em pontos do Distrito Federal, no fim da tarde e início da noite.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que, em maio, haja uma diminuição significativa no volume de chuvas, dando lugar ao período de estiagem. "Mesmo que ainda não estejamos na estação mais seca do DF, vale atentar-se à hidratação e à proteção solar", alertou Andrea Ramos. Quanto aos ventos, a previsão é que permaneçam fracos e moderados.

Nesta quarta, a máxima pode chegar a 31ºC; a mínima foi de 17°C, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Já a umidade deve variar de 40% a 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 18°C e pode atingir máxima de 29ºCº. A umidade deve variar de 45% a 95%.