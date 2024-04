Justiça por Joca: tutores organizam protesto no Aeroporto de Brasília

Após um cachorro da raça golden retriever de quatro anos morrer por erro de logística da companhia aérea Gol, tutores de pets organizaram uma manifestação no Aeroporto Internacional de Brasília para cobrar justiça elo animal. O ato está marcado para o próximo domingo (28/4), às 9h da manhã, e tem como intuito lutar por melhorias no sistema de transporte aéreo de animais, especialmente no porão de bagagens das aeronaves.

Além do ato em Brasília, outros 13 protestos serão realizados em aeroportos espalhados pelo Brasil. A divulgação dos protestos ocorre nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

A morte do cão Joca, no dia 22 deste mês, também mobilizou o governo federal e parlamentares, que cobram explicações da companhia aérea Gollog, responsável pelo erro.

O golden deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. Porém, por um erro na logística da companhia aérea, o animal foi mandado para Fortaleza. Ao ser levado novamente à Guarulhos para reencontrar o dono, Joca foi encontrado morto. O cachorro ficou oito horas na aeronave, enquanto o trajeto original seria de apenas duas horas e meia.

Com a repercussão do caso, a Gol informou que foi “surpreendida” pelo falecimento do cão e se solidarizou com a família. A companhia aérea também suspendeu por 30 dias o transporte de cães e gatos nos porões de suas aeronaves.

“A companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e a sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time”, disse a empresa, em nota.

O caso está sendo investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).