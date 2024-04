Dengue: DF tem 288 óbitos confirmados e 247 mil casos notificados

A dengue segue avançando no Distrito Federal. De acordo o boletim epidemiológico mais recente emitido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), houve um um aumento de 1.491,8% no número de casos prováveis de dengue em residentes no DF.

Ainda de acordo com os dados, o DF tem 247.569 mil casos de dengue notificados, destes, outros 231,708 mil estão sob investigação. O número de óbitos está em 288 e outros 54 estão em análise.

Vacina

Crianças de 6 a 9 anos e jovens acima de 14 anos não poderão mais receber a vacina contra a dengue nos postos de saúde do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (Ses-DF) havia ampliado a faixa etária contemplada pela imunização para o público de 6 a 16 anos, para não perder doses da vacina Qdenga próximas a data de validade.

Em nota, a SES-DF explica que o estoque de vacinas com vencimento até 30 de abril “foi finalizado na sexta-feira (19/4)”. Assim, desde o último sábado (20/4), a pasta voltou a vacinar a faixa etária de 10 a 14 anos, “que segue sendo o público alvo para a vacinação, conforme orientações do Ministério da Saúde”, esclareceu.