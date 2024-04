Com Esplanada fechada, volta para casa tem retenção no trânsito

Com vias fechadas devido a marcha de indígenas do Acampamento Terra Livre, a volta para casa para quem passou pelo no Eixo Monumental foi marcada por retenção no trânsito na noite desta quinta-feira (25/4).

De acordo com polícias militares presentes no local, ainda não há previsão de abertura das vias. Para ter acesso a região é necessário ir pelas vias S2 e N2 que passam por trás dos Ministérios. O setor de embaixadas, segue com trânsito lento.

A manifestação teve início às 15h. A parte central da Praça dos Três Poderes e os Ministérios seguiram fechadas durante o movimento.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que as interdições previstas no trânsito fazem parte do planejamento operacional para o evento "20º Acampamento Terra Livre 2024", cadastrado na pasta.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) vai iniciar a desmontagem das barreiras, mas, após isso, a PMDF ainda fará uma varredura na área. Ainda de acordo com a corporação, não tem um horário exato, mas a expectativa é de que o trânsito na S1 e N1 seja liberado ainda na noite desta quinta-feira (25/4).

Monitoramento



O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) faz acompanhamento de todo ato ou evento, mesmo sem comunicação prévia. Esse monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 30 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento.