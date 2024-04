Maratona do Correio Braziliense se torna evento esportivo oficial

Por Henrique Sucena*

A Maratona Brasília — organizada pelo Correio Braziliense — foi incorporada ao calendário de eventos esportivos do Distrito Federal (DF), nesta sexta-feira (26/4), com sanção do governador, Ibaneis Rocha.

De acordo com publicação no Diário Oficial (DODF), a lei n° 7.495/ 2024 — projeto de autoria do deputado Fábio Félix (PSOL) — estabelece a inclusão da prova de atletismo em 21 de abril — data comemorativa do aniversário de Brasília — como Dia da Maratona do Correio Braziliense, a partir de 2025.

“Estamos falando de um evento bastante querido pelos brasilienses e que já faz parte do nosso calendário anual. Há cada vez mais adeptos das corridas de rua em Brasília e a aprovação do nosso projeto vem para consagrar uma tradição da cidade”, declarou Fábio Félix.



A maratona do jornal foi realizada, a primeira vez, em 1991. Na edição de 2024, ocorrida no último domingo (21/4), houve a participação de mais de cinco mil atletas, entre amadores e profissionais.



* Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez