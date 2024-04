Maratona Brasília: tradicional corrida celebra aniversário de 64 anos da capital federal

A celebração do aniversário de Brasília contou com uma programação extensa e diversificada, que garantiu a diversão dos moradores. Um dos eventos realizados para comemorar os 64 anos da capital federal foi a Maratona Brasília, que reuniu mais de 5 mil atletas na Esplanada dos Ministérios.

O tradicional evento esportivo começou logo cedo, às 6h, para os competidores das provas de 21km e 42km. Já os que competiram nas provas de 3km, 5km e 10km largaram às 7h. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com um valor em dinheiro.

O grande campeão foi Luís Felipe Leite Barboza, de 36 anos. Emocionado, o atleta de Ceilândia ganhou a prova pelo segundo ano seguido, completando os 42km em 2h32:03. Ele travou uma disputa acirrada com Timo Kimutai, um queniano que veio para Brasília para disputar a maratona. O terceiro lugar ficou com Manoel Alves da Silva, 55 anos.

Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva foi a campeã após completar os 42km em 3h18:03. No segundo lugar esteve Helen Cristina que, no dia anterior, foi a quarta colocada na prova de 21km. O terceiro lugar ficou com Denise Cristiane da Silva, que ajoelhou no chão ao cruzar a linha de chegada.

Aniversário em dose tripla

Além do aniversário de Brasília, em 21 de abril também se comemora o aniversário do Correio Braziliense e da TV Brasília. Guilherme Machado, presidente do Correio, celebrou a realização do evento. "Quando vi aquele mar de camisas verdes correndo pelo Eixo Monumental, foi uma emoção muito grande", disse. Ele relembrou que a maratona era realizada há 20 anos atrás. "Esse ano foi uma surpresa muito agradável, com quase 5 mil pessoas. Isso é importante, porque o aniversário do Correio e da TV Brasília é no mesmo dia do aniversário de Brasília. Então é motivo de festa, não só por Brasília, mas também pelo Correio e pela TV Brasília.”



Frederico Candian, presidente da Neoenergia Brasília, enalteceu a parceria entre a companhia e o Correio. "Desde que chegamos ao Distrito Federal, vestimos diversas ações com a sociedade, e essa é mais uma ação. Uma ação que incentiva a qualidade de vida, incentiva o esporte, um incentivo para que a população possa correr para melhorar a saúde e a qualidade de vida”, destaca.

A Maratona Brasília 2024 é uma realização da Social Prevencionista em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, com apoio institucional do Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília. A organização das corridas é da organização Bruno Atleta, eventos e viagens.

Colaboradores do Correio não ficaram de fora!

Diversos colaboradores do Correio participaram das provas da Maratona Brasília. Uma delas foi a repórter de Cidades, Mila Ferreira, que correu 5km. "Correr vendo a paisagem, vendo o Estádio, o Congresso e o céu de Brasília é a cereja do bolo", disse.

Roberto Fonseca, sub-editor do site do Correio Braziliense, se preparou desde dezembro para esse dia e afirma que “começar o dia do aniversário de Brasília correndo e contemplando pontos importantes da cidade como a Rodoviária, Palácio do Buriti, áreas do nosso dia, é uma bela homenagem à capital”.

Sibele Negromonte, a editora da Revista do Correio, também não ficou de fora. Ela conta que, mesmo tendo uma vida ativa, nunca havia participado de uma corrida antes. "Vim com a cara e a coragem e o legal é isso, pois a gente vê ao longo do percurso, muita gente com criança, idoso, pessoas com deficiência. Achei muito legal a energia e um ia dando energia para o outro".

Para Maria Márcia, sub-editora de Cidades, correr mais uma vez na Maratona Brasília manteve a tradição da atleta. Ela já tem o hábito de correr e também participou da prova no ano passado. "Achei muito interessante a corrida, participei do ano passado e percebi que esse ano teve número maior de participantes".























































< >

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), também marcou presença na Maratona Brasília. Ibaneis parabenizou Brasília e elogiou o evento. O governador, que estava acompanhado da primeira-dama, Mayara Noronha, celebrou a realização do maratona e ajudou a entregar as premiações.

"Estamos muito felizes com o aniversário de Brasília. Todas as festividades correram dentro da maior tranquilidade possível. Fechando o evento de hoje, temos mais um dia de festividades, que começou com essa maratona lindíssima. É uma manhã de alegria para todos nós. Parabéns, Brasília, pelos 64 anos", disse.

O chefe da Casa Militar do DF, Emerson Eduardo Alves de Andrade, também marcou presença no evento, e ao lado do governador destacou a importância da prática de exercícios físicos para a saúde e qualidade de vida. "Todo mundo precisa se movimentar. Com o corpo ativo, a mente vai estar fluída", afirmou.

Emerson também falou sobre o aumento do turismo na cidade por conta da realização do evento esportivo. "A maratona, em todo lugar do mundo, sempre fomenta esse tipo de negócio, o turismo. Eu espero que essa maratona volte a ser o que já foi. É uma sementinha que está sendo replantada", finaliza.

O secretário de Comunicação do DF, Weligton Moraes, já participou da maratona em duas edições. Neste ano, ele lamentou não poder correr, pois está se recuperando de uma lesão no joelho. Ainda assim, não deixou se comparecer ao evento, para prestigiar os corredores.

"Graças a Deus que a maratona está de volta, é o segundo evento depois da pandemia. É pra fazer parte da programação de Brasília, porque realmente é um evento importantíssimo, que mexe com a cidade. Brasília tem, na sua espiritualidade, o magnetismo da corrida", relata.

Choro Livre e Teresa Lopes animaram com clássicos do samba

O grupo Choro Livre, que tem mais de 40 anos de trajetória na capital, animou a Maratona Brasília com muita música. A banda subiu ao palco às 10h, levantando o público com o repertório de samba. Por volta das 10h30, o grupo recebeu a cantora Teresa Lopes. A artista abriu a apresentação cantando um clássico do samba nacional, a música Alguém me avisou, de Dona Ivone Lara.

Teresa também cantou Argumentos, de Paulinho da Viola; Andança, de Beth Carvalho; e Eu e você sempre, de Jorge Aragão. A artista cantou, ainda, Parabéns pra você, em homenagem a Brasília. “Cantar com o Choro Livre é um privilégio, ainda mais no aniversário de Brasília. Parabéns ao Correio pela organização, é uma boa iniciativa”, disse a artista.