Obras de Niemeyer inspiram debate em Brasília; saiba como participar

Começa hoje a 3ª edição do Fórum Mundial Niemeyer, que tem como objetivo promover práticas e ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades. Pela primeira vez realizado em Brasília, capital que recebe algumas das mais emblemáticas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, o fórum tem abertura marcada para as 15h, no Palácio Itamaraty. A partir de amanhã, o evento estará aberto ao público, no Instituto Serzedello Corrêa. Ingressos podem ser obtidos nesse link.

O tema central nesta edição é A revolução pós — Desafios e metas para um mundo sustentável. Dezenas de palestrantes de todo o mundo estão confirmados. O evento é liderado por Paulo Niemeyer, arquiteto e artista com mais de 20 anos de experiência na área, e bisneto de Oscar Niemeyer.

O fórum busca reunir pessoas e instituições de excelência para discutir propostas, projetos e práticas para um mundo mais justo, solidário e humano, por meio de uma imersão em três dias de palestras e talks interativos. "A ideia do fórum é resgatar e dar continuidade ao legado do Oscar (Niemeyer) no sentido de discutir as humanidades, de recriar o ambiente e o espaço de debate", resume o mentor do fórum.

Entre os destaques da programação estão as palestras internacionais, que abordarão estratégias inovadoras para transformar desafios urbanos em oportunidades. Também haverá debates práticos, nos quais os participantes terão a oportunidade de se envolver em discussões promovendo a aplicação de ideias em soluções concretas. O encontro tratará desde geopolítica internacional até desafios específicos do planejamento urbano. "É um prazer receber o Fórum Niemeyer no Itamaraty, que eu considero a obra mais icônica de Niemeyer", celebra o embaixador Laudemar Aguiar, Secretário de Promoção Comercial, Inovação e Cultura.

Três eixos principais estão na pauta do governo federal e devem ser apresentados durante a apresentação do Itamaraty no fórum: atualização da governança global, com maior participação de países do Sul; mudanças climáticas; e combate à fome e à pobreza. Todos esses temas estão no foco das discussões que devem ser priorizadas pelo Brasil à frente da presidência do G20, conforme explica o embaixador.

A deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ) é uma das apoiadoras do fórum. Um dos pontos que deve permear o debate é a vulnerabilidade de populações que vivem em encostas e outras áreas com risco de desabamento, o que para ela, é uma discussão essencial. "É importante discutir como alavancar a economia no país e evitar os desabamentos e outras catástrofes", avalia.

Compromisso

Durante o evento deverá ser criada a base da Carta Niemeyer, documento a ser apresentado à ONU-Habitat, comprometendo-se a moldar o futuro das cidades de maneira sustentável e inclusiva. O diplomata Danilo Zimbres, assessor internacional da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, destaca como a obra de Oscar Niemeyer, um dos maiores patrimônios culturais do Brasil, conversa com esse protocolo de intenções. "Niemeyer nos ensinou, com maestria, que as cidades podem ser solução, e não problema, quando são humanas, inclusivas e sustentáveis. Essa lição importantíssima faz parte da história da arquitetura mundial e ampliou muito nossas credenciais culturais, climáticas e diplomáticas", diz.

Brasília em foco

Entre os apoiadores do fórum está a Secretaria de Turismo do DF. O titular da pasta, Cristiano Araújo, ressalta a importância de Brasília sediar o evento, tendo em vista que o turismo na capital é impulsionado, em boa parte, pelas obras assinadas por Oscar Niemeyer. "Receber este fórum aqui é uma conquista. Os temas que serão debatidos são enriquecedores não apenas para Brasília, mas para o mundo todo", afirma.