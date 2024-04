Agências do Trabalhador têm 294 vagas abertas nesta segunda (29/4)

Quem está em busca de emprego no Distrito Federal poderá conferir as 294 oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (29/4). Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 5 mil, com requisitos de escolaridade diversificados. A posição de gerente de contas em Taguatinga oferece o salário mais atrativo, de R$ 5.000.



Entre as oportunidades apresentadas, destacam-se 55 vagas na Asa Norte para a função de atendente de farmácia, com salário de R$ 1.440, e duas vagas para atendente de lanchonete, oferecendo R$ 1.425. Além disso, há uma vaga para chef de cozinha na mesma região, com remuneração de R$ 2.500.

Para aqueles que buscam salários mais altos, há oportunidades como dez vagas para soldador em Santa Maria, com um salário de R$ 3.084,41, e 11 vagas para vendedor de plano de saúde no Riacho Fundo II, com remuneração de R$ 4.000.

Mesmo que nenhuma das vagas seja exatamente o que um candidato procura, o cadastro nas agências do trabalhador é recomendado, pois permite que o sistema cruze dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram, abrindo portas para oportunidades futuras.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou agendar entrevistas também têm várias opções disponíveis. Eles podem se cadastrar pessoalmente nas unidades das agências do trabalhador, por meio do aplicativo Sine Fácil, ou solicitando atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Adicionalmente, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), oferece outra opção para facilitar o processo de recrutamento e seleção.