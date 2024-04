Comovido, Ibaneis se despede de Juliano Costa Couto: "Se foi muito cedo"

Ibaneis Rocha emociona-se no velório de Juliano Costa Couto, nesta segunda-feira (29/4) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Na manhã desta segunda-feira (29/4), Juliano Costa Couto, advogado, professor universitário e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF) é velado sob comoção de familiares e amigos. Em lágrimas, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recordou que viveu momentos importantes com o amigo. "É difícil falar. Ele era uma pessoa muito querida, sorriso o tempo todo, alegre, feliz, parceiro de seus amigos todos", lamentou.

O chefe do Executivo local ainda contou como recebeu a notícia do falecimento de Juliano. "Logo cedo, os amigos colocaram (a notícia) nos grupos dos colegas de advocacia. Muito triste", disse. Sobre o legado do advogado, Ibaneis destacou que fica a história de muito companheirismo, amizade e trabalho. "Ele sempre foi um advogado muito esforçado e querido em toda a cidade. Todo mundo gostava do trabalho que ele fazia. Deixa um legado muito importante para todos nós. Pena que se foi muito cedo", concluiu.

Trajetória

Juliano foi servidor do TCDF e atuou como consultor jurídico da Corte. Ele também era professor universitário e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) entre 2016 e 2018.

O advogado era filho do Conselheiro do TCDF Ronaldo Costa Couto e deixa esposa e dois filhos. Ele faleceu aos 49 anos, vítima de um um câncer no intestino, contra o qual lutava desde 2017.