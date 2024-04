Com a chegada de maio, o mercado se prepara para uma das comemorações que mais movimentam o comércio, o Dia das Mães. A data é a melhor depois do Natal e do Dia dos Namorados, em termos de vendas. Novos estoques são pensados especialmente para a ocasião.

As floriculturas costumam ser muito procuradas por pessoas que desejam presentear as mães. Desde orquídeas a buquês, flores são um presente significativo para expressar amor e gratidão. "Há 15 anos, fazemos o catálogo especial do Dia das Mães. É uma das datas em que mais vendemos na loja. Por isso, pensamos em itens personalizados. Este ano, preparamos a coleção sagrada de caixas com santas, para aquelas que são mais religiosas", conta Rodrigo Resende, dono da floricultura Magia das Flores, na Asa Sul. "O catálogo de Dia das Mães deste ano terá 15 arranjos e buquês. Estamos organizando embalagens e cestas personalizadas com o tema. Os preços normalmente vão de R$ 140 a R$ 900", completa Rodrigo.

Apesar de vender diversos produtos, Sabrina Bezerra, dona do Yes Atacadão, no Mercado Norte, em Taguatinga, diz que bolsas e necessaires são as mercadorias que mais saem. Ela está otimista para a comemoração anual. Os valores costumam variar de R$ 30 a R$ 300 no estabelecimento, que também comercializa acessórios e joias folheadas. "Estamos preparados. O estoque está abastecido para podermos atender à demanda que esperamos. A expectativa para este ano é alta, pois o Dia das Mães é uma das datas comemorativas em que mais vendemos, depois do Natal", explicou.

Além do varejo, a loja trabalha com atacado. Sabrina destaca que essa opção é muito usada por mães que pretendem revender os produtos. "Eu sou uma mãe que trabalha no ramo, e parte do público que realiza a revenda também é. É uma data especial para nós e nossas consumidoras, que conseguem igualmente lucrar e até se presentear", observa.

Na Yes Atacadão, no Mercado Norte, bolsas são muito procuradas (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Opções

As lojas de roupas também estão organizando seus estoques para o feriado. A Premiere Plenitude, em Taguatinga, investiu em peças de alfaiataria e blazers para a data. Confiantes em uma moda mais executiva, os conjuntos fazem parte da coleção trazida e pensada para mães que estão no mercado de trabalho e procuram acompanhar as tendências. Dayane Aline Almeida, dona da loja, confirma que o Dia das Mães é uma das ocasiões com maior demanda. "As vendas só têm subido, em comparação à data nos anos anteriores. O Dia das Mães é um dos feriados que mais vendemos, por ser uma loja feminina. A procura é alta, estamos com expectativa de aumento" afirmou. No local, os preços das peças de vestuário variam de R$ 38 a R$ 200.

Alfaiataria é uma das apostas da Premiere Plenitude, em Taguatinga (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Para aqueles que optam por presentes mais tradicionais, há as lojas de utensílios, que também estão apostando alto nos presentes. Em Taguatinga, a Lar Vip Decor trabalha com uma série de produtos. "Estamos também com canecas personalizadas e porta-retratos, além de artigos trabalhados no bambu", explica a gerente, Tayzyane Figueredo. Segundo ela, os clientes estão procurando alternativas com antecedência. "Principalmente escolas e igrejas que planejam fazer festas para o Dia das Mães, uma vez que a venda em atacado possui opções em conta para grandes quantidades, ideais para lembrancinhas", diz Tayzyane. Os itens comercializados vão de R$ 9,99 a R$ 299.

Os consumidores estão mesmo se antecipando neste ano e planejando o que vão comprar. A publicitária Ana Beatriz Cabral, 23 anos, tem a tradição anual de presentear a mãe, Míriam Teresa Cabral, 51. "Costumo dar para ela algo que esteja precisando. Bolsa, sapatos, vou observando-a e, depois, faço as pesquisas. Eu me mantenho na faixa dos R$ 150", conta Beatriz, que costuma apostar também no vestuário para Teresa, sempre incentivando o lado vaidoso da mãe. "Este ano, pensei em um vestidinho ou um conjunto, para tentar tirá-la da tradicional camiseta simples e calça jeans. Vou fazendo essa consultoria com ela, que fica bastante entusiasmada quando a estimulo nesse sentido", brinca Ana Beatriz.

*Estagiárias sob a supervisão de Malcia Afonso