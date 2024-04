Dia do trabalhador; veja funcionamento do comércio e metrô

No feriado de 1º de maio, quando se celebra o Dia do Trabalhador, lojas de rua e shoppings do Distrito Federal estarão abertos normalmente. A informação foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), que ressaltou que cada estabelecimento é responsável por definir seu próprio horário de funcionamento.

Além do comércio, o Metrô-DF divulgou que funcionará das 7h às 19h na próxima quarta-feira, garantindo transporte aos clientes que desejam aproveitar o tempo livre para compras ou lazer durante o feriado. A disponibilidade dos serviços e o funcionamento dos estabelecimentos deverão proporcionar mais opções de lazer e compras aos moradores e visitantes da capital.

É comum o comércio optar por funcionar no Dia do Trabalhador, apesar de ser um feriado nacional, principalmente por questões econômicas. Para muitos estabelecimentos, especialmente os de varejo, manter as portas abertas significa a oportunidade de aumentar as vendas, atender à demanda dos clientes que têm folga e aproveitar o fluxo de pessoas nas ruas. Além disso, há também a concorrência com outros estabelecimentos, que muitas vezes nessas datas.