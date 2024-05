Apartamento pega fogo em Taguatinga e bombeiros resgatam dois cachorros

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) resgataram dois cachorros de dentro de um apartamento em chamas, na QSC 04 de Taguatinga. O incêndio ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º/5) e ninguém ficou ferido.

Apesar do fato ter ocorrido em um prédio de três andares onde vivem várias famílias, apenas um apartamento foi atingido pelo fogo. No momento em que os militares chegaram ao local, encontraram o imóvel com fumaça e as chamas saindo da janela. As equipes iniciaram o combate com as mangueiras e conseguiram cessar o fogo.

No apartamento havia dois cachorros. Os animais foram resgatados sem ferimentos. De acordo com o CBMDF, alguns móveis do quarto foram parcialmente consumidos pelo fogo, mas todos os outros cômodos da residência foram preservados.

Os animais foram devolvidos à tutora. A perícia do Corpo de Bombeiros vai apurar a causa do incêndio.