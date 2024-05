3º Fórum Mundial Niemeyer se encerra nesta sexta-feira (3/5)

A 3ª edição do Fórum Mundial Niemeyer se encerra nesta sexta-feira (3/5), no Instituto Serzedello Corrêa. O evento teve duração de três dias e reuniu mentes importantes para debater sobre práticas e ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades.



Um dos pontos altos do fórum, na quarta-feira (1º/5), foi a presença do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que subiu ao palco e celebrou a importância de reunir profissionais em prol do desenvolvimento urbano das cidades. Para esta sexta, está prevista a presença do embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos e palestras voltadas para a sustentabilidade. E para fechar com chave de ouro terá a assinatura da carta Niemeyer.

O evento é liderado por Paulo Niemeyer, arquiteto e artista com mais de 20 anos de experiência na área, e bisneto de Oscar Niemeyer. Sobre o evento, ele conta que tudo está ocorrendo de maneira satisfatória. “Nos painéis, os palestrantes apresentaram contribuições relevantes. As premissas estratégicas para tornar as cidades mais humanas receberam aportes técnicos e políticos de alta qualidade”, avalia Paulo.

Paulo destaca as palestras com representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UnB) que atualizaram os princípios de construção da equidade social nas cidades. “A presença do ministro Gilmar Mendes foi motivo de orgulho, evidenciando a dimensão plural do evento”, disse.

Essa é a primeira vez que o fórum é realizado em Brasília, capital que é berço dos mais emblemáticos monumentos do arquiteto modernista. O tema central nesta edição é A revolução pós — Desafios e metas para um mundo sustentável. Posteriormente o 4° Fórum Mundial Niemeyer será realizado em setembro de 2024, em Estoril/Portugal.



A Carta Niemeyer

Ao final do evento será criando a base de um documento a ser apresentado à ONU-Habitat, a Carta Niemeyer, um protocolo de intenções da sociedade civil, governos e profissionais do setor, para que pontos importantes se transformem em premissas e diretrizes da sociedade civil organizada, de instituições e empresas, de entidades de terceiro e quarto setor, entre outros, para temas relevantes e encontros mundiais. Além de compromissos gerais da comunidade internacional de arquitetos e urbanistas, na concepção de cidades mais democráticas, acessíveis e com maiores graus de excelência em suas escolhas urbanas.

Ingressos

Ingressos podem ser obtidos nesse link. (https://www.sympla.com.br/evento/3-forum-mundial-niemeyer-3nd-niemeyer-world-forum/2386336?referrer=www.correiobraziliense.com.br)