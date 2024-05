Motociclista morre em acidente no viaduto de acesso ao aeroporto

Um motociclista morreu no fim da tarde desta sexta-feira (3/5), no Viaduto de acesso ao Aeroporto na Epia Sul, no sentido antiga floricultura, na Candangolândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima, um homem de 42 anos, que conduzia uma moto Honda CB 300R Limited. Os socorristas avaliaram o motociclista e verificaram a ausência de sinais vitais, iniciando imediatamente o protocolo de reanimação cárdio pulmonar (RCP).

Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e, após avaliação de uma médica, foi declarado o óbito ainda no local.

Os riscos presentes na via foram gerenciados e as autoridades competentes, incluindo o Detran-DF e a Polícia Civil (PCDF), estiveram no local.

Não foram informados detalhes sobre a dinâmica do acidente.