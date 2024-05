Acidente deixa duas pessoas feridas no Lago Oeste

O carro, que saiu da pista no momento do acidente, era ocupado por duas pessoas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente na tarde deste domingo (5/5) deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave. O sinistro ocorreu por volta das 17h, na DF-001, na altura do Lago Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, viram o carro fora da pista, com duas pessoas dentro.

A primeira vítima era um homem de 44 anos, que estava consciente e orientado, de acordo com a corporação, com cortes na face e queixava-se de dores na cabeça. A outra ocupante do veículo era uma mulher de 30 anos.

Segundo o CBMDF, a vítima estava inconsciente e instável, apresentando suspeita de traumatismo craniano grave. Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados para o Hospital de Base.