Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos, em Samambaia

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã deste sábado (4/5), suspeito de cometer estupro contra uma adolescente de 13 anos, em Samambaia.

Uma equipe de policiais do 11º Batalhão realizava patrulhamento nas proximidades da QI 416, quando foi acionada por populares, que prestavam socorro a uma adolescente de 13 anos. Segundo a PMDF, ela estava machucada, chorando e dizia ter sido violentada sexualmente.

A adolescente conseguiu repassar as características e o nome do suspeito, pois estava com cartões bancários e aparelho celular do autor. A corporação levantou informações de onde o homem trabalha e poderia estar.

Ele foi localizado no local de trabalho e, durante a abordagem, confirmou conhecer a vítima, informando que ela teria passado a noite em sua casa. O homem foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde compareceram a vítima, junto aos pais.