Tempo: Vento e nebulosidade trazem frio para o DF esta semana

Quem acordou cedo nesta segunda-feira (6/5) deve ter notado o céu nublado e o tempo frio — bem diferente do final de semana. Apesar de o inverno chegar oficialmente somente em 21 de junho, o friozinho já deixa muita gente ansiosa pela estação. A temperatura mais baixa registrada hoje, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de 17ºC na estação de Águas Emendadas. A previsão é de que o dia esquente, alcançando 29ºC.



Para esta segunda semana de maio, a previsão é de que as temperaturas variem entre 29ºC e 30ºC, de máxima, e entre 17 e 18°C de mínima. A meteorologista do Inmet Deise Morais explica que a sensação térmica estará mais amena nesta semana devido a dois a fatores: rajadas de vento pela manhã e a presença de nuvens em baixa altitude. "Ainda estamos no outono, uma estação de transição em que é comum a variação entre as características do inverno e do verão, ou seja, com as manhãs de sensação mais fria, por conta do vento forte e da umidade mais elevada, e as tardes com aumento da temperatura e diminuição da umidade", destaca.



Deise ressalta que a amplitude térmica esperada para a semana (diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um período) está dentro do esperado para a estação. Hoje, além das rajadas de vento de 20km/h, a oscilação da umidade do ar é outra caraterística que influencia na sensação térmica de frio. Para esta segunda-feira, a tendência é de a umidade atingir 95% pela manhã e cair, ao longo da tarde, até atingir o nível mínimo, de cerca de 40%. A chance de chover na capital federal é pequena, mas podem ocorrer precipitações de forma isolada.

A meteorologista pontua que o Distrito Federal continua sob influência de uma massa de ar quente e seca e um sistema de alta pressão. Muitas vezes, o deslocamento desse sistema acaba favorecendo a movimentação de nuvens mais baixas, deixando o tempo mais nublado. "O sistema de alta pressão tem uma circulação anti-horária que em médios e altos níveis atmosféricos inibe a formação de nebulosidade, desfavorece a chuva e influencia na radiação solar, que acaba incidindo mais diretamente na atmosfera, o que diminui a umidade e aumenta a temperatura ao longo do dia", esclarece.



Por conta da radiação, é indispensável manter o uso diário de filtro solar, mesmo nos dias nublados.