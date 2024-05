Top Cufa DF leva beleza e inclusão à passarela, em Brasília

O fim de semana no Distrito Federal contou com uma extensa, glamourosa, plural e diversa programação. Mais de 30 modelos das categorias Street e Fashion, tanto feminino como masculino, embarcaram em numa bela disputa, no palco do concurso de beleza entre jovens da periferia do Centro-Oeste, o Top Cufa DF, que ocorreu ao lado da Biblioteca Nacional.

Presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler afirmou que a programação da sétima edição do Top Cufa foi cuidadosamente pensada para proporcionar entretenimento de qualidade, conhecimento e visibilidade para quem faz moda nas periferias do DF. "Tudo isso, é claro, sem falar do momento mais esperado por todos nós: descobrir e anunciar para o mundo quem são os vencedores da edição, possibilitando para estes jovens novas perspectivas de futuro", destacou.

Para Kesseler, foi muito importante realizar o evento no coração de Brasília. "O nosso papel, além da inclusão, é entender que as pessoas que moram em regiões de favela e comunidades urbanas têm o direito e podem estar onde elas quiserem", ressaltou. "E a gente entende que o centro de Brasília tem essa relevância nesse momento. Entendemos que o nosso papel também é trazer um evento de moda que está crescendo a cada ano para um espaço onde poucas pessoas têm acesso e, às vezes, não se sentem pertencentes a ele", acrescentou o presidente da Cufa DF.

Diretor artístico do projeto, Anderson Quack destacou o impacto social que o evento tem. "O Top Cufa DF, além das premiações, oportuniza jovens de favelas e de periferias que tiveram sempre os seus sonhos negados por uma conjuntura social", comentou. "Agora, finalmente, eles conseguem ter um palco digno e um júri que avaliou o trabalho deles fora daquele espaço prático que coloca quem não teve oportunidade junto com quem teve a oportunidade", ressaltou o diretor.

Anderson Quack afirmou que o projeto oferece um preparo técnico para os jovens que nunca viram uma passarela. "Então, o grande Impacto social do Top Cufa DF é fazer com que eles se sintam pertencentes dos seus próprios sonhos", pontuou o diretor artístico.

Visibilidade

Os desfiles foram divididos em duas categorias. No sábado (4/5), foi a vez dos modelos da categoria Street desfilarem na passarela. Entre as premiações, um curso profissionalizante de modelo e uma viagem para participar do São Paulo Fashion Week.

Os grandes vencedores do primeiro dia foram Camila Colonna dos Santos, 26 anos, moradora de Sobradinho, e Guilherme Silva do Nascimento, conhecido como Kenai, 21, de Ceilândia. Camila revelou que, antes de se inscrever no concurso, ficou na dúvida se realmente participaria. "Só que apareceu um anúncio nas redes sociais e eu falei: 'Porque não, né?'. Foi a primeira vez que me inscrevi e já cheguei na final e venci. Estou muito feliz", disse.

Para a modelo campeã, o Top Cufa DF abriu portas no mundo da moda. "É um divisor de águas. O concurso dá mais visibilidade para quem participa", avaliou. O planos para o futuro, segundo Camila, é seguir como modelo. "Carregar essa faixa tem um peso muito grande. Quero honrar isso e continuar como modelo mesmo", pontuou. "Tenho vontade de abrir a minha marca também, com essa pegada sustentável, trazendo essas discussões da rua para uma camiseta ou algum acessório", planejou Camila.

Kenai, vencedor no masculino, destacou que sempre gostou de moda. "Esse foi o meu primeiro concurso e tive a felicidade de ser campeão. Estou muito feliz por isso", comemorou. "Tenho muita vontade de crescer mais ainda no mundo da moda e, a partir de agora, espero que venham muitos trabalhos", ressaltou.

Sobre a experiência de participar do Top Cufa DF, ele disse que a equipe deixou todos os participantes muito confortáveis. "Quando cheguei, por exemplo, vi que tinha muita gente igual a mim, vindo de onde eu vim, tendo as mesmas vivências, os mesmos gostos, além de terem o cabelo e o tom de pele parecido com o meu", observou.

Nesse domingo (5/5), foi a vez dos concorrentes que disputavam na categoria Fashion desfilarem na passarela. Os vencedores foram Gabriel da Silva de Santana, 18, morador de Águas Lindas, e Ranyele Ferreira de Lima, 20, do Sol Nascente.