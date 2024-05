PMDF envia aeronave para as regiões alagadas do Rio Grande do Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enviou, na tarde deste sábado (4/5), uma aeronave para uma missão humanitária de resgate no Rio Grande do Sul. O helicóptero decolou às 13h.

De acordo com a corporação, a equipe tem como missão especial prestar o auxílio necessário nas ações de busca e salvamento das vítimas desabrigadas das inundações, especialmente em locais castigados pelos fortes temporais.

Ainda segundo a PMDF, o helicóptero fará três paradas para reabastecimento — em Uberlândia (MG), Bauru (SP) e Ponta Grossa (PR) — e deve chegar nas regiões afetadas pelas enchentes na manhã deste domingo (5/4).

Mais auxílio



O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), enviou, nessa sexta-feira (3/5), bombeiros e agentes da Defesa Civil do Distrito Federal para prestar apoio ao Rio Grande do Sul. Ibaneis telefonou para o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), e prestou apoio ao tucano, disponibilizando os oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e da Defesa Civil para auxiliar nos trabalhos.

“É com enorme tristeza que testemunhamos as cenas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem a região. Entrei em contato com o governador Eduardo Leite e manifestei que nossas forças de segurança estão prontas para prestar o devido apoio à região”, disse o emebedista, nas redes sociais.

“Enviarei homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e o que mais for preciso. Informo também que doações estão disponíveis nos canais oficiais do Governo do Rio Grande do Sul. Que Deus proteja todas as famílias e que, unidos, possamos superar esse trágico momento”, completou o chefe do Executivo local.