Homem capota carro, colide e derruba poste de energia no Taquari

Um homem capotou o carro e colidiu com poste de energia elétrica, na tarde desta segunda-feira (6/5), no Setor Habitacional Taquari, quadra 04, conjunto 06, região do Lago Norte-DF.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), esteve no local para prestar os primeiros socorros e encontrou o Mitsubishi Pajero, de cor prata, às margens da via, após colidir e derrubar o poste de energia. O condutor do veículo, um senhor de 63 anos, estava preso às ferragens.

Os socorristas da CBMDF adotaram os protocolos de desencarceramento e retiraram a vítima com segurança, que foi transportada pelo SAMU, consciente e orientado, para o Hospital de Base de Brasília (IHBB), queixando-se de dores na região lombar.

A Neoenergia foi acionada, por causa do dano causado ao poste. Não se sabe a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).