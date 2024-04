Idosos se envolvem em acidente no trânsito entre quatro carros

Um acidente com quatro veículos na avenida Castanheiras, em Águas Claras, resultou em duas vítimas. Um senhor, que sofreu uma parada cardiorrespiratória, e uma idosa, que foi conduzida ao hospital conscientemente. O choque entre os automóveis ocorreu na manhã desta sexta-feira (12/4), por volta das 11h, e foram enviadas duas viaturas para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com alguns carros deteriorados em motivo da colisão. O Corolla, da cor prata, danificado na parte traseira, acomodava duas idosas no veículo, uma de 74 anos que conduzia, e a passageira, de 76. A acompanhante foi transportada ao hospital particular pelos bombeiros, sem ferimentos graves, consciente, orientada e estável para realizar exames mais detalhados do ocorrido.

Conduzido por um idoso, de também 76 anos, o Honda City de cor azul, após se chocar com o outro carro, deixou o motorista em condições delicadas. O senhor teve uma parada cardiorrespiratória e contou com ajuda da equipe de bombeiros e do SAMU para sobreviver.

Os profissionais realizaram um protocolo de Reanimação Cardiopulmonar durante 50 minutos. Após este procedimento, o ancião teve as condições de vida restabelecidas e foi deslocado vivo até o Hospital Regional de Taguatinga. Os demais envolvidos no incidente foram avaliados e não precisaram se encaminhar até o hospital.

