Missão humanitária do DF resgata vidas e envia água para cidades gaúchas

Caesb ofereceu 15 mil copos de água para doação à população atingida pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul; doação foi enviada ao Estado por meio da FAB - (crédito: Cristiano Carvalho/Caesb)

Em dois dias de atuação da missão humanitária de militares da capital no Rio Grande do Sul, as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizaram 44 resgates nesta segunda-feira (6/5) em áreas afetadas pelas chuvas.

Neste segundo dia de socorro às vítimas das enchentes, um trabalho realizado de forma estratégica para ampliar o alcance da assistência. Os bombeiros brasilienses conseguiram resgatar 28 adultos, seis crianças e 10 animais domésticos. Nesse domingo (5/5), foram 36 atendimentos de socorro — 21 adultos, seis crianças e nove animais domésticos, somando 80 resgates ao todo até o momento.

Na parte da manhã, três militares e dois cães do CBMDF foram transportados por meio do helicóptero da PMDF para a região de Bento Gonçalves, com o objetivo de realizar buscas por vítimas. Outra parte da equipe permaneceu no município gaúcho de São Leopoldo para dar sequência às atividades de resgate e assistência a possíveis vítimas.

Equipes do CBMDF atuam no resgate da população afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul (foto: Divulgação/CBMDF)

A força-tarefa humanitária permanecerá na região até 16 de maio, inicialmente, sujeita a alterações conforme determinações do Governo do Distrito Federal (GDF), que acompanha de perto a situação e já enviou uma primeira remessa de doações para o Rio Grande do Sul.

Doações

As doações da campanha Brasília pelo Sul tiveram início nesta segunda-feira (6/5). A iniciativa reúne esforços de diferentes pastas do Executivo local para ajudar as vítimas das chuvas que vêm assolando o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A primeira entrega contou com 15 mil copos de água, oferecidos pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e enviados ao território gaúcho por meio da Força Aérea do Brasil (FAB).

Novos envios serão realizados nos próximos dias pelo GDF. A Receita do Distrito Federal está levantando mercadorias apreendidas que podem ser direcionadas ao Rio Grande do Sul, como roupas, utensílios, itens de higiene, alimentos e eletrônicos. Os itens foram recolhidos pelos órgãos em casos de sonegação de impostos e, aqueles considerados abandonados, serão destinados à doação.

As doações podem ser entregues nas salas 900 ou 104 do Anexo do Palácio do Buriti, nos quartéis do CBMDF ou na Base Aérea de Brasília. Os itens serão enviados por meio da FAB.

Total de resgates realizados

Domingo (5/5): 21 adultos, 6 crianças e 9 animais domésticos

Segunda-feira (6/5): 28 adultos, 6 crianças e 10 animais domésticos

Total: 49 adultos, 12 crianças e 19 animais domésticos.

*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Liga do Bem lança campanha de doação para compra de cobertores para o RS

Liga do Bem lança campanha de doação para compra de cobertores para o RS Cidades DF Homem é preso pela PMDF, depois de tentativa de feminicídio, na Ceilândia

Homem é preso pela PMDF, depois de tentativa de feminicídio, na Ceilândia Cidades DF Morre pioneiro Creso Villela, responsável pelas obras do Congresso Nacional

Morre pioneiro Creso Villela, responsável pelas obras do Congresso Nacional Cidades DF Tentativa de furto de cabos causou paralisação no metrô