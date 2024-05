Grupo é preso por ocupar ilegalmente uma chácara de Vicente Pires

Um grupo de 13 pessoas foi preso e um trator foi apreendido por crime ambiental e parcelamento irregular do solo, na tarde desta quarta-feira (15/4), em uma chácara na Rua 8 de Vicente Pires. A operação foi realizada pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema) juntamente ao DF legal.

A chácara de Vicente Pires que estava sendo ocupada é inserida na área de proteção ambiental do Planalto Central e exige autorização dos órgãos ambientais para qualquer tipo de obra. No local, os 13 suspeitos realizaram a eliminação da vegetação e aterro, com o auxílio de um trator para remover um acúmulo de terras. Eles também construíram uma base em concreto no terreno em que havia sido dominado.

Entre os envolvidos na prática de crime ambiental, estava o proprietário da obra, que alegou não ter autorizações ambientais para mexer ou exercer qualquer ação dentro daquele espaço. Ele foi preso junto com os outros 12 suspeitos e todos os materiais utilizados na prática foram apreendidos.