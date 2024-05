Sorteio do programa Nota Legal é adiado para o final de junho  

14/04/2021 Crédito:Joel Rodrigues / Agência Brasília. A organização de uma casa e o preparo do seu alicerce para possíveis temporais poderia servir de exemplo para o que a Secretaria de Economia promoveu nas contas públicas do Distrito Federal em 2020. Depois de assumir uma gestão com dívidas e conseguir reverter um quadro negativo de fechamento das contas em 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) deu um drible na crise e se prepara para encerrar o ano com um superávit de R$ 217,5 milhões. Na foto nota legal. - (crédito: Cr?dito:Joel Rodrigues/CB/D.A Press)

A data do primeiro sorteio de 2024 do programa Nota Legal, que estava marcado para a próxima semana, foi adiada para 27 de junho, conforme publicação do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta sexta-feira (17/5).

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a mudança ocorreu para que os técnicos da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) realizem ajustes no sistema eletrônico do sorteio, procedimentos que são necessários para garantir a transparência e a legalidade do programa Nota Legal.



A única modificação no programa é o adiamento da data do sorteio e não será aberto novo prazo para se habilitar ou para se cadastrar para participar do programa.



Para poder participar do sorteio, o consumidor deve ter registrado o CPF na nota fiscal de compras que foram realizadas entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023 e não estar inadimplente com a Receita do DF. O consumidor que quiser saber se está com débitos poderá solicitar a emissão de uma certidão no Portal de Serviços da Receita do DF.



Os interessados em ingressar no programa devem fazer cadastro no site do Nota Legal.



Confira os prêmios que serão sorteados em 27 de junho:



• 1 prêmio de R$ 500 mil



• 2 prêmios de R$ 200 mil

• 3 prêmios de R$ 100 mil

• 4 prêmios de R$ 50 mil

• 10 prêmios de R$ 10 mil

• 30 prêmios de R$ 5 mil

• 50 prêmios de R$ 1 mil

• 500 prêmios de R$ 200

• 12.000 prêmios de R$ 100

*Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec)