Peça de Tony Ramos tem sessões canceladas após internação do ator

Peça com a atriz Denise Fraga marca os 60 anos de carreira de Tony Ramos - (crédito: Divulgação/Teatro da PUC-SP)

A peça O que só sabemos juntos, estrelada pelos atores Tony Ramos e Denise Fraga, teve três sessões canceladas após Tony ser internado e passar por uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16/5). Segundo o Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Tuca), as sessões desta sexta (17/5), sábado (18/5) e domingo (19/5) foram canceladas. O centro artístico também disse que em breve divulgará mais informações.

A peça marca os 60 anos de carreira de Tony Ramos, que voltou aos palcos após 22 anos. A obra teatral estava em cartaz desde 26 de abril e tem previsão para seguir para três cidades além de São Paulo: Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.



View this post on Instagram A post shared by Tuca - Teatro da PUC - SP (@tuca.pucsp)

"O que só sabemos juntos se pretende um espetáculo-festa-despertador, uma mola propulsora que tira o espectador da apatia, de sua tela e o convoca a experimentar no aqui e agora, emoções, ações e, principalmente, entender que todos dependemos uns dos outros nessa peça, como na vida. Imaginar mundos possíveis juntos, e construir com o público, daquele dia, o espetáculo", diz a descrição da peça.

O que ocorreu com Tony Ramos?

Tony Ramos foi internado no hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano, procedimento realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. O estado de saúde do ator é estável.