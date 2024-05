Gaúcha de 81 anos conta sobre resgate das enchentes e reencontro com filha no DF

Depois de ficar presa em sua casa por quase duas semanas, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, Valquíria Ovalle Blanke foi resgatada na segunda-feira passada (6/5) e, dois dias depois, chegou a Brasília para morar com a filha, Rosana Blanke Piva. Enquanto o sobrado onde mora no bairro Humaitá segue alagado, com águas a quase dois metros de altura, a porto-alegrense acompanha a distância a luta de seus conterrâneos.

Sem contato

“Sábado (4/5) de tarde minha mãe me mandou uma foto da água no pé dela, depois a gente não teve mais notícias. Ela não atendia o telefone e os vizinhos me diziam que ela não queria sair. Depois acabou a bateria e eu já não conseguia mais (ligar). Desde então a gente não conseguia mais notícias dela”, disse Rosana sobre os momentos de tensão em que não sabia o paradeiro da mãe.

Sem energia no condomínio, os vizinhos não conseguiam avisar a mulher de 53 anos sobre a situação de Valquíria. Apenas quando chegavam em abrigos conseguiam contatá-la e informar que a idosa se recusava a deixar sua casa nos barcos de resgate. Foi só dois dias depois que a senhora foi convencida pelos últimos moradores que deixavam o local.

Durante esse período, ela assistiu da janela os vizinhos sendo resgatados aos poucos. O relato é de que não houve pânico. Eles chamavam para que a mulher deixasse o lugar junto com os socorristas, mas ela se mantinha firme. Quando ouviu de um dos moradores que a mãe havia ficado, Rosana solicitou um resgate pelo SOS Rio Grande do Sul.

“Eu estou com 81 anos e como sou mais velha e já passei por tanta coisa, fiquei meio desconfiada e com medo. Eu não queria sair nos barcos porque não conhecia ninguém neles. O andar de baixo, o quintal e o jardim estavam todos alagados mas não tinha essa segurança para sair, foi aí que apareceu a Telma (vizinha) e como eu a conhecia fui junto”, explicou Valquíria. Ela ainda disse que havia ouvido sobre homens assaltando as lanchas que levavam os desalojados para abrigos, o que intensificou suas preocupações.

Rosana conta que desde o domingo anterior (28/4) a mãe já estava com pouca comida e seu filho não conseguia mais chegar em sua casa para ajudá-la. “Tive que pedir daqui de Brasília um iFood para ela. Já tinha bastante água mas o motoqueiro ainda conseguia chegar”, relatou a filha. Foi com esse estoque que a mulher se manteve durante a última semana ilhada.

Resgate

Valquíria contou que quando deixou a casa, a água já havia passado da altura da cintura e que conseguia ver sua geladeira e botijões de gás flutuando pelo recinto. A força da água a puxava, mas os vizinhos lhe ajudaram a chegar até uma lancha, que levou o grupo até o final da zona alagada. Lá, entraram em um caminhão que esperava para levá-los até um lugar seguro.

Telma e sua família acompanharam a mulher até a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), onde estavam sendo conduzidos os moradores desalojados do bairro Humaitá. Na chegada ao abrigo, foi escrito o número de telefone da vizinha na camisa de Valquíria para caso se separassem. Depois de ser cadastrada, ela encontrou a neta Priscila, que há mais de sete horas lhe esperava junto ao marido.

“Eu queria esperar ter algum familiar meu, tanto que quando vi minha neta com o marido foi que eu fiquei mais tranquila e segura. Como que iam me colocar lá sem dinheiro, sem nada, só com a roupa do corpo? Não tinha como. Foi legal que eles levaram todos para a Sogipa e as pessoas se reencontraram lá”, relatou sobre a chegada ao abrigo.

Priscila conduziu a avó à casa da família em Capão Novo, no litoral norte do estado. Lá ela ficou dois dias enquanto Rosana providenciava uma passagem no voo da Força Aérea Brasileira que deixou a Base Aérea de Canoas no dia 8 rumo à capital federal. Sem conseguir resgatar grande parte de seus pertences, ela embarcou com apenas sua carteira, documentos e uma muda de roupa e sapatos.

Emocionada, a filha contou que recebeu uma semana depois uma mensagem do SOS-RS pedindo confirmação sobre o resgate da mãe. “As equipes estavam tão ocupadas com as buscas e mesmo assim se mostraram preocupados em dar baixa nas solicitações de resgate no sistema, eu fiquei até arrepiada. Eu não sei de onde aquele pessoal está tirando forças.”

Reunidas

A moradora da Asa Sul relatou que alguns amigos a ajudaram a achar passagens de Canoas para Brasília. Valquíria foi para a Base Aérea junto a um sobrinho, que a acompanhou no trajeto até o DF. Os dois esperaram o embarque por sete horas e meia e chegaram em seu destino por volta de meia noite.

Rosana e Valquíria se reencontraram e foram para o apartamento da filha. As duas relatam estar aliviadas e felizes por estarem juntas, algo que já planejavam desde antes das enchentes. O programado era que passassem o Dia das Mães em Porto Alegre para depois virem morar no planalto central até o final do ano.

“Decidimos trazer ela agora mesmo assim (em vez de ficar com familiares no RS) porque quanto mais pessoas tirarem de lá menos peso é para eles. Eles não tem mais estrutura, tem pouca comida e água. Minha cunhada está sempre nos abrigos trabalhando e minha mãe já não está mais conseguindo ficar sozinha”, explica Rosana.



Solidariedade

Outra grande preocupação era a chegada do inverno. As temperaturas já estão caindo em solo gaúcho e as roupas de frio da idosa ficaram para trás na casa alagada. Com menos necessidade para se esquentar em Brasília, a filha disse que pretende voltar à sua cidade natal quando a situação se acalmar e doar algumas das peças para aqueles que perderam tudo na tragédia.

A mulher de 53 anos lamenta a situação de seus familiares no estado onde viveu por quatro décadas. Ela conta que seu sobrinho perdeu a casa onde morava em Eldorado do Sul e uma prima passou pelo mesmo em Canoas. Ela também exalta o trabalho do meio-irmão, que tem resgatado pessoas de jet ski em Guaíba, e de sua cunhada, que socorre desabrigados como enfermeira em abrigos. “Os que não perderam tudo estão ajudando como podem”, disse.

À distância, Valquíria se mostra bastante preocupada com a situação de seus conterrâneos que seguem no Rio Grande do Sul. Rosana relata que a mãe passa o dia vendo as notícias para acompanhar seu estado, torcendo por uma melhora. As duas seguem buscando ajudar, mesmo de longe, e fazem um apelo para que as pessoas sigam contribuindo com as campanhas de doação para auxiliar a reconstrução do local.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti