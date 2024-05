Segundo dia de Pentecostes é marcado por emoção neste sábado (18/5)

Fiéis se reuniram para o segundo dia de do 24 edição do Pentecostes, que ocorre neste sábado (18/5), no Taguaparque. O evento lotou o espaço e reuniu pessoas que em comum buscam reafirmar a fé, pedir por bênçãos e agradecer pela intercessão divina. A festividade é uma das mais importantes do calendário da igreja católica e atrai cristãos de todo o Distrito Federal e do Brasil.

Sob forte emoção, voluntários carregaram a imagem de Nossa Senhora de Primaveira em meio aos fíes, que se emocionaram e fizeram suas preces, antes da santa missa, que começou as 19h, celebrada pelo fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes, padre Moacir Anastácio.



A primeira dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, esteve presente para acompanhou a festividade. “Aqui a gente vive e revive a fé, pra mim é importante mais do que acompanhar de longe e colocar os pés aqui e sentir essa energia através desse conjunto de orações”, disse.

Outras autoridades como o senador Izalci Lucas(PL), a deputada federal Bia Kicis (PL) prestigiaram a noite.

Em cada um dos três dias de evento, uma vela é levada pelos fiéis consagrada pelo Padre Moacir Anastácio. A primeira é consagrada ao Pai, a segunda ao filho, e a terceira ao Espírito Santo. Essas velas ficam com os fiéis, que são orientados a acendê-las quando necessitarem de uma graça.

Participando pelo quinto ano, a moradora de Taguatinga Mara Lane, conta que já obteve uma graça por meio da fé. “Eu estava correndo o risco de precisar passar por uma cirurgia no quadril e pedi durante o Pentecostes do ano passado paga não precisar, fiz o raio x em fevereiro, e agora, não vou precisar fazer mais”, celebra.

Segurança

De acordo com a Secretária de Segrunraça Pública do Distrito Federal (SSP-DF), as forças de segurança do Distrito Federal vão atuar para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuarão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque.

Programação

SÁBADO:

11h - Terço Mariano

12h - Comunicação de Palco

12h30 - Terço Renascidos

13h30 - Comunicação de Palco

14h - Terço Nossa Senhora da Primavera

15h - Comunicação de Palco

15h30 - Momento vocacional

16h - Comunicação de Palco

16h20 - Louvor (Min. Nova Primavera)

17h40 - Comunicação de Palco

18h - Louvor

19h - Santa Missa

DOMINGO:

10h - Terço N. Sra. Primavera

11h - Comunicação de Palco

11h30 - Dinâmica (loja)

12h00- Comunicação de Palco

13h30 - Terço Renascidos

14h - Louvor (Crícia Martins e Banda São Rafael)

15h30 - Comunicação de Palco

16h - Santa Missa (Solenidade de Pentecostes)