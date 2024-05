Sol, calor e umidade do ar em queda em Brasília neste domingo (19/5)

O brasiliense pode aproveitar muito este domingo (19/5), para fazer atividades ao ar livre.

O sol prevalece e a tendência é de pouca nebulosidade para o dia. Seguindo as características do outono, a temperatura mínima registrada nas primeiras horas de hoje foi de 11,6°C, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Águas Emendadas. Para a tarde é esperado calor de até 30°C.

Essa amplitude térmica é favorecida pela baixa nebulosidade. Ao cair da noite, as temperaturas caem devido a perda radiativa (resfriamento do solo) já que há poucas nuvens para "segurar" o calor da tarde.

A umidade também varia bastante de acordo com o momento do dia. Pela manhã, quando estava frio, a umidade relativa do ar chegou a 95%, mas a tendência é que esse índice caia à medida que o tempo esquenta, podendo chegar ao nível mínimo de 30%.

Quem for aproveitar o domingo para praticar de exércicios físicos deve se lembrar de reforçar a hidratação e a proteção contra os raios solares.

Para hoje, é esperado vento fraco a moderado, com rajadas isoladas (acima de 40km/h).