Motorista de aplicativo e comparsa são presos por tráfico de drogas em Ceilândia

PMDF prendeu, no último sábado (18/5), dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Ceilândia - (crédito: PMDF)

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam dois homens por tráfico de drogas na QNN 19, em Ceilândia. A ação ocorreu por volta das 17h do último sábado (19/5), e resultou na apreensão de entorpecentes e outros materiais relacionados ao crime.

A operação foi conduzida por uma equipe de Rádio Patrulhamento, que identificou a atividade suspeita envolvendo dois veículos. Um dos homens detidos trabalhava como motorista de aplicativo e estava facilitando o transporte de usuários até o ponto de venda de drogas, em associação com o traficante. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas porções de cocaína e a quantia de R$470em posse dos suspeitos.

Os materiais apreendidos, incluindo o veículo e um celular, foram levados para a central de flagrante na 15ª Delegacia de polícia, onde os detidos foram apresentados para as devidas providências legais.