Homem é preso por porte ilegal de arma na Cidade Estrutural

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) prenderam um homem de 21 anos por porte ilegal de arma de fogo na Cidade Estrutural, na tarde do último sábado (18/5). A abordagem ocorreu por volta das 16h30 na Quadra 4 do Setor Norte.

O suspeito foi identificado no Conjunto 6 quando a equipe do Gtop 35 notou um volume suspeito na cintura do indivíduo, que se assemelhava a uma arma de fogo. Durante a revista, os policiais confirmaram que o homem portava um revólver calibre .38, carregado com seis munições intactas e com a numeração suprimida.

O homem, junto com a arma apreendida, foi encaminhado para a 8ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.