Último dia de Pentecostes reúne fiéis neste domingo (19), no Taguaparque

O Encerramento da 25ª edição do Pentecostes ocorre neste domingo (19/5), no Taguaparque. Féis de diversas regiões do Distrito Federal e do Brasil se reuniram no espaço para viver um momento de fé, agradecimento e comunhão. O tema escolhido para esse ano é “Vinde e Vende”.

A celebração é uma das mais emblemáticas do calendário católico. Rosiere de Sousa Nunes, 46 anos, conta teve o irmão salvo da covid por conta das velas de Pentecostes. “Ele tinha muitas comorbidades e com dois dias com a doença ele foi entubado e os médicos disseram que a situação dele era grava”, conta. “Eu e minha família passamos uma noite com a velas acesas, enquanto elas queimavam a gente clamava pela vida dele em em uma corrente de oração e meu irmão teve a cura dele, hoje ele está bem e trabalhando”, conta emocionado.













Diversas autoridades acompanharam o momento. Governador Ibaneis Rocha (MDB), e primeira dama, Mayara Noronha, Izalci Lucas (PL), Rafael Prudente (MDB), o administrador de Taguatinga, Bispo Renato Andrade.

Antes do inicio da santa missa a imagem de Nossa Senhora de Primavera é transportada por voluntários e passa em meios aos devotos. Depois a santa fica diante do altar durante toda a celebração feira pelo fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes, Padre Moacir Anastácio. “Somos as testemunhas de Jesus Cristo e é que o senhor quer de mim e de você”, disse o pároco. “Não tenham medo, há 25 atrás eu tinha 3 anos como padre e o senhor me mandou fazer isso aqui, mas o senhor mandou e eu comecei”, detalhe Moacir.

Depois de ter consagrado a vela ao Pai no primeiro dia, ao filho no segundo, hoje é a vez de abençoar ao Espírito Santo. Essas velas ficam com os fiéis, que são orientados a acendê-las quando necessitarem de uma graça.

Um dos coordenadores, Flávio Camargo, conta que o espaço comporta milhares e pessoa e a expectativa é neste domingo o local esteja todo preenchido. “Hoje é um dos dias que mais recebemos pessoas no evento, no domingo os católicos costumam ir à santa e muitos conciliam e comparece”, conta. “Nós estamos com 1482 voluntários trabalhando, muitos pegam férias do trabalho para estar aqui”, detalha.



Segurança

De acordo com a Secretária de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), as forças de segurança do Distrito Federal vão atuar para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuarão na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque.